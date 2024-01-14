О том что сегодня, 14-го января, на территории восточной Швейцарии, в городе Давос, состоялась очередной, 4-й саммит советников по нацбезопасности по «Формуле Мира», в котором приняли участие представители 80-ти государств и некоторых международных организаций, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале главы ОПУ Андрея Ермака.

В частности, на сегодняшней встрече в Давосе поднимались вопросы по нижеуказанным пунктам «Формулы Мира», касающиеся:

вывода войск РФ из Украины;

восстановления справедливости;

экологической безопасности;

предупреждения эскалации и повторения войны;

подтверждения завершения войны.

Кроме того, советники нацбезопасности намереваются перейти к согласованию расширенного формата осуществления идентичной встречи, — «Глобального саммита мира», на чем акцентировал глава Офиса Президента:

Нужна платформа, которая зафиксирует конкретные части нашего комплексного плана. Чтобы двигаться дальше, нужно договориться о формате проведения учредительного саммита мира. Надеюсь, мы сумеем найти приемлемый вариант.

Ранее мы писали о том, что у Зеленского называли все государства, с которыми Киев ведет переговоры касательно соглашений в сфере безопасности.