Российские СМИ пишут, что вчера в петербуржском ресторане «Чабрец» 40-летний Алексей Исаков убил делового партнера, который, по его словам, не возвращал ему 7 миллионов рублей долга, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

В мае 2021 года Исакова приговорили к 3,5 года лишения свободы за кражи. После начала полномасштабного вторжения в Украину он отправился из колонии на фронт, а недавно вернулся на родину.

В ходе ужина российский захватчик достал пистолет и выстрелил в делового партнера, который сидел напротив него. После того, как мужчина упал возле стола, оккупант подошел к нему, сделал еще несколько выстрелов, после чего вернулся за стол и продолжил прием пищи.

СМИ пишут, что убийство могло бы спланированным, а не спонтанным.

Как сообщалось, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, как развязанная кремлевским диктатором Владимиром Путиным война влияет на граждан России.