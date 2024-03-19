Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, глава Минобороны США Остин заявил об этом сегодня, во вторник, на полях ежемесячной встречи формата «Рамштайн», которую сам и возглавил. Примечательно, что в мероприятии брали свое участие приблизительно пятьдесят государств-союзников, которые оказывают военную поддержку Украинскому государству.

Так, после встречи в формате «Рамштайн» глава Минобороны США в ходе пресс-конференции заявил следующее:

Выживание Украинского государства стоит в опасности.

Но при этом глава Минобороны США не сообщил, как Вашингтон намерен поддер живать Украинское государство без дополнительного финансирования.

Полагаю, что наши союзники осознают ситуацию с финансированием, и украинцы более, чем кто-то иной, из-за дефицита, который возникает в результате того, что мы не в состоянии обеспечить их,- говорится в материале издания.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Песков обвинил США во лжи относительно ядерных заявлений Путина.