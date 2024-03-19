Стюардесса отмечает, что одним из самых грязных мест, очевидно, является туалет в самолете, которым пассажирам неизбежно приходится пользоваться, информирует «НБН» со ссылкой на Express.

По ее словам, если перелет будет не длительным, лучше сходить в туалет в аэропорту перед посадкой. Если же предстоит долгая дорога, после посещения туалета в самолете нужно обязательно тщательно вымыть руки с мылом и, вернувшись на место, использовать антибактериальный гель.

Карманчик на сиденье впереди – еще одно место на борту, которое является рассадником микробов. Прежде, чем положить туда свои вещи, стюардесса советует застелить его пакетом.

Пассажирам также важно позаботиться о чистоте раскладного столика – протрите поверхность дезинфицирующими салфетками, чтобы обезопасить себя от микробов.

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