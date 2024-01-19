О том, что Резников решил вернуться на «работу», предшествующую трудоустройству в правительстве, попросту восстановив права на ведение определенной юридической практики, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Национальной ассоциации адвокатов Украины».

Как стало известно, экс-глава Минобороны Резникова возобновил право (было приостановлено в марте 2020-го года после назначения на пост вице-премьер-министра) на осуществление адвокатской практики в соответствии с пунктом 1-м части 4-й статьи 31-й ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 16-го января, предварительно подав надлежащую заявку — теперь в личную карточку юриста внесена обновленная информация, в рамках «Единого реестра адвокатов Украины».

Ранее мы писали о том, что в Минобороны прокомментировали информацию об отмене визита Умерова в Париж «с целью безопасности».