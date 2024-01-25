О том, что указанный самолет-транспортник, упавший вчера января под административным центром приграничного российского региона, до этого занимался лишь доставкой боеприпасов в сам Белгород и в Саратовскую область, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ГУР Минобороны Украины Андреем Юсовым в период трансляции национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, не так давно прибытие борта Ил-76 было замечено в аэропорту «Энгельс-2» в Саратовской области, который оккупанты используют для снабжения боекомплектами стратегической авиации ВКС РФ — именно эти самолеты регулярно запускают ракеты по мирным городам Украины.

Кроме того, этот, уже сбитый самолет, нп постоянной основе поставлял в Белгородскую область ракеты С-300 и С-400, для осуществления атак на Харьков и область. При этом, сами россияне утверждают — авиатранспорт, используемый для поставок сил и средств путинской армии, мог применяться одновременно, судя по всему, и для доставки военнопленных.

Таким образом, если все вышеописанное подтвердится, то Москва фактически призналась в совершении очередного военного преступления.

Ранее мы писали о том, что омбудсмен Любинец уверял — на борту «приземленного» Ил-76 не было большого количества людей.