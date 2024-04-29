В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского заявил, что попытки дискредитации «Единых новостей» – часть российской пропаганды, информирует «НБН».

По словам советника руководителя ОПУ, телемарафон был создан, чтобы быть источником верифицированной информации, а не фейковых данных. Лещенко отметил, что дискредитация источников информации – один из методов борьбы россиян против нашей страны, поэтому враг пытается дискредитировать «Единые новости».

Чиновник заявил, что в случае отсутствия национального телемарафона Украина столкнется с медиахаосом и в таких условиях оккупантам будет легче устроить провокацию, расколоть и ослабить общество перед агрессией РФ.

Напомним, что на прошлой неделе Госдепартамент США внес национальный телемарафон в отчет по нарушению прав человека в Украине. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал критику «Единых новостей» американским руководством.