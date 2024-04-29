Чиновник в своем Telegram-канале сообщил, что на площади Свободы во временно оккупированном Мариуполе россияне поставили палатку «Армия России», чтобы прямо с улицы набирать жителей города в путинские оккупационные войска.

Также Андрющенко показал соответствующие кадры, информирует «НБН».

Фото — t.me/andriyshTime

По словам советника городского главы, в вербовке мариупольцев на войну против Украины участвуют полицейские и бойцы «второй армии мира». Они «ласково» предлагают местным жителям подписать контракт и вступить в ряды вооруженных сил государства-террориста.

Ранее чиновник сообщил, что в Мариуполе российские захватчики начали охоту на мигрантов. Андрющенко объяснил, зачем оккупанты устаивают массовые рейды против новых граждан страны-агрессора.