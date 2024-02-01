О том, что даже после возможной победы Дональда Трампа в президентской гонке, США не покинут Североатлантического Альянса, оставшись верными союзниками данного оборонного блока, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованное Politico.

По мнению Столтенберга, США сохранят позицию привычного партнерства, вне зависимости от исхода президентской кампании в ноябре 2024-го года, поскольку генсек НАТО может сделать определенные выводы из реальных намерений Трампа, основываясь на опыте недавних 4-х лет совместной работы.

Генсек НАТО подчеркнул — Североатлантический Альянс ощущает поддержку от ключевых 2-х партий в Конгрессе США, при этом, на самом деле критические высказывания Трампа направлены не напрямую в адрес оборонного блока, а касательно действий отдельных государств-членов, не выполнивших обещание о выделении 2 процентов ВВП на оборону до 2024-го года.

Столтенберг акцентировал:

Важно слушать. Потому что критика со стороны Трампа не является критикой того, что НАТО недостаточно инвестирует в НАТО.

Ранее мы писали о том, как Столтенберг оценивал вероятность нападения России на НАТО.