О том, что правительство соседнего дружественного государства намерено полноценно перекрыть свои границы для Украины, но есть один нюанс, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичное заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, опубликованное в X-аккаунте местного издания Polska Agencja Prasowa.

Как стало известно из информации, размещенной идентичным порталом Tysol, данное предупреждение от Туска прозвучало на пресс-конференции — глава польского правительства раскрывал тематику его грядущих переговоров с фермерами, запланированных на четверг, 29-е февраля.

В частности, Туск акцентировал внимание на своей готовности к принятию «трудных решений», но намекнул — поскольку консультации с Киевом не прекращаются, с целью снятия ненужного напряжения, закрытие границ для торговли может быть временным, пока не будет принято долгосрочное решение, устраивающее все заинтересованные стороны.

Ранее мы писали о том, что блокада границы с Польшей доказала — Украину ждет жесткая конкуренция за рынки ЕС.