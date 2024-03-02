О том, что ночью этого выходного дня, 2-го марта, российско-оккупационная армия вновь атаковала мирную Украину, запустив 3-ри управляемые авиаракеты воздушного базирования Х-59/Х-35 с ТОТ Херсонщины и Донетчины, а также совершила удар 17-ю дронами-камикадзе подтипа «Герань2-Шахед» из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ) и Балаклеи (временно захваченный Крымский полуостров), пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, вышеописанное воздушное нападение путинской армии удалось отразить благодаря привлечению зенитно-ракетных подразделений Воздушных Сил, включая мобильно-огневые группы Сил Обороны Украины: большая часть вражеских целей, а именно, — 14-ть «Гераней2-Шахедов» сбили в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Однако, вследствие попаданий, обломки дронов-камикадзе свалились в Одесской и Харьковской областях — к сожалению, здесь есть погибшие и раненые среди местного населения.

Ранее мы писали о том, что в Одесской ОВА рассказали о последствиях атаки «Шахедов» на административный центр региона.