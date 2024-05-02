О том, что главный гуру «Днепра-1» Юрий Максимов раздумывает над возможностью уйти со своего поста после завершения следующего этапа «Украинской Премьер-Лиги» (УПЛ), пишет «НБН», ссылаясь на материал Sport-Express.

По словам Максимова, он уже предупредил «ребят» о том, что если команда не сможет победить «Кривбасс», то их текущий тренер будет вынужден экстренно и добровольно покинуть команду.

Наставник «Днепра-1» подчеркнул:

Это правда. Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. Сейчас — больше никаких комментариев.

Следует отметить, что до игры между «Днепром-1» и криворожским «Кривбассом» осталось не так много времени — матч состоится в понедельник, 6 мая, в 1 час дня.

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