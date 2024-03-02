О том, что государство-террориста продолжает воевать не с армией, а с обычными гражданскими людьми, осуществив ночную атаку «Геранями2-Шахедами» не только на Одессу, но и на Харьков, а также несколько населенных пунктов на Сумщине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, обнародованное в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в Одессе один из вражеских ударных беспилотников угодил в жилой дом, разрушив 18 квартир: сейчас стало известно о 2-х погибших, и 8-ми особах, получивших ранения различной степени тяжести (включая 1 ребенка). Президент Украины принес соболезнования семьям и близким погибших.

Также, украинский лидер добавил — нашей стране необходимо гораздо больше западных систем ПВО, что позволит усилить отечественный воздушный щит, таким образом максимально прикрыв наших людей от российского террора.

Зеленский акцентировал:

Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО — это то, что сохраняет жизни.

Ранее мы писали, сколько «Шахедов» уничтожили Воздушные Силы ВСУ в ночь на 2-е марта.