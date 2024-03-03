О том, что под обломками многоэтажного жилого дома в Одессе найдено тело еще одного погибшего вследствие вчерашнего удара путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как стало известно, из-под завалов многоэтажки извлекли тело девятой жертвы военного преступления российско-оккупационных войск вторжения. Однако, вчера в Генпрокуратуре и Одесской ОВА информировали, что в этом здании могло оставаться не менее 12-ти человек, и, судя по всему, именно по этой причине, мероприятия по деблокировке не прекращаются — «на месте трагедии продолжается поисковая операция».

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