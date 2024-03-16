О том, что после вчерашней коварной ракетной атаки государства-террориста, в медучреждения города были вынуждены обратиться 55 человек, 42 из которых проходят стационарное лечение, а 9 украинцев находятся в тяжелом состоянии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

По словам Кипера, суммарно вследствие неоднократных ракетных обстрелов в ночь на пятницу, пострадало 75 человек, в том числе, 20 человек убиты «освободителями» (среди них — 1 парамедик и 1 сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, которые оказались на месте первой ракетной атаки для устранения последствий и спасения жизней людей).

Глава Одесской ОВА напомнил, что сегодня, 16-го марта, в административном центре и регионе объявлен День траура.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Силах Обороны Юга рассказывали, откуда страна-агрессор нанесла удар по Одессе.