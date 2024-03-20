Как информирует «НБН», об этом Терехов сообщил в ТГ-канале.

Так, согласно словам мэра Харькова, также известно о том, что пять человек считаются пропавшими без вести. По его словам, личности этих людей уже удалось установить. Однако при этом они пока что не числятся ни в списках живых, ни среди погибших. Кроме того, он добавил, что известно также о девяти людях, которые получили ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном ударе РФ по Одессе, в результате чего погибло большое количество мирных граждан.