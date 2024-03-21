Спикер пресс-центра в эфире национального телемарафона сообщила, что во время сегодняшнего массированного удара по Украине российские захватчики сконцентрировали свои усилия на севере и центре страны, в частности под обстрелом был Киев, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, массированная атака войск РФ на Украину была прогнозированной. Ранее говорилось о том, что после псевдовыборов президента в России и во временно захваченных украинских регионах оккупанты могут усилить давление на прифронтовые территории и на последующие области.

Она добавила, что во время массированного обстрела Силы обороны работали по всей стране, поскольку россияне проводили ракеты по сложной траектории, пытаясь обойти системы ПВО.

Отметим, что на ракетный удар по столице отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Глава государства в очередной раз призвал союзников передать Киеву больше комплексов ПВО для защиты страны от террора РФ.