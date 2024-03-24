О том, что «освободители», только на протяжении минувшей недели, утратили 6 010 человек личного состава и 1 169 в системах вооружений и бронетехнике, пишет «НБН», ссылаясь на иллюстрированные сведения, размещенные в Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

В период с 17 по 24 марта текущего года, бойцами Сил Обороны нашей страны нанесены значительные потери путинской армии в вооружении и военной технике, и это:

разнообразные типы танков — 86 единиц;

боевые бронемашины — 161 единица;

артиллерийские системы, РСЗО и ЗРК/ПВО — 225 единиц;

автомобильная и специальная техника — 389 единиц;

ракеты — 70 единиц;

ударные и FPV-беспилотники — 238 единиц.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Ранее наш информационный портал писал о том, что Стратком ВСУ сообщал об успешных ударах по двум кораблям и центру спецсвязи ЧФ РФ в Севастополе 23 марта.