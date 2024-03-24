О том, что на территории временно захваченного Севастополя (ВОТ Крымского полуострова) Силами Обороны нашей страны были «выведены из строя» не только несколько плавсредств противника или центр связи, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-Канале Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком ВСУ).

Как стало известно, ракетным ударом были эффективно поражены большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», включая еще ряд объектов критической инфраструктуры Черноморского флота РФ (ЧФ РФ).

Следует отметить, что в местном Telegram-канале «Крымский ветер», сославшемся на свидетелей, информировали — под атаку угодил главный узел специальной связи Черноморского флота РФ, — «по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что врезались в главный центр связи Черноморского флота России».

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