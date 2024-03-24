О том, что в Совете Национальной безопасности (NSC) США однозначно и непреклонно отвергают «версию» российского диктатора Владимира Путина, непосредственно связавшего спецслужбы Украины с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» города Красногорска под Москвой, пишет «НБН», ссылаясь на материал NBC News.

По словам спикера Совета Национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, именно «Исламское государство Ирака и Леванта» несет исключительную ответственность за осуществление вышеописанной атаки. Кроме того, Украина никак не причастна к подобному нападению, как бы это не пытались доказать в ФСБ РФ.

Представительница NSC подчеркнула — США заранее предупреждали РФ о существовании угрозы теракта со стороны ИГИЛ.

Следует отметить, что в соответствии с последними данными росСМИ, численность погибших в результате теракта возросла до 133 человек, а пострадавших — до 140.

Ранее мы писали о том, что ИГИЛ взяла ответственность за теракт в «Крокус Сити Холл», обнародовав малоизвестные подробности нападения.