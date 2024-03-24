О том, что авиация США, а также самолеты и ПВО соседней страны могли ликвидировать ракету государства-террориста лишь при некоторых условиях, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение советника Министерства обороны Польши Мечислава Бенека, опубликованное в местно издании Wiadomosci.

По словам Бенека, и средства зенитно-ракетной обороны, и две пары истребителей F16 (польских и американских) вполне бы успели сбить вражескую цель, однако ракетам и системам, которые расположены у пилотов на борту, необходимо было как время, так и «повод» — объекту-нарушителю следовало пройти «глубже и угрожать» (ракета РФ залетела в Польшу на 1-2 километра на высоте в 400 метров, на 39 секунд).

Ранее наш информационный портал писал о том, что сегодня, 24 марта, российская армия неоднократно обстреливала ракетами территорию Львовской области.