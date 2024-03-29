О том, что первой редакцией документа предусматривалось введение ограничений на право выезда физлицам за пределы страны, запрет на управление автотранспортным средством, включая аресты банковских счетов и ценностей, хранящиеся в финучреждениях, но некоторые подобные «санкции» решили не оставлять, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение члена указанного парламентского комитета Федора Вениславского, опубликованное «РБК-Украина».

По словам Вениславского, в комитете поначалу склонялись к тому, чтобы сохранить до рассмотрения в Раде лишь положения, касающегося ограничений прав в управлении автотранспортными средствами, но не смогли согласовать данный запрет, однако, в дальнейшем, такую кару, судя по всему, могут вернуть, в частности, за неявку военнообязанного в ТЦК/СП.

Кроме того, представителями оборонного комитета предлагается ввести обязательство для людей, находящихся за границей по предоставлению военно-учетного документа для оформления нового загранпаспорта, при этом, консульские услуги «уклонисту» продолжат оказывать.

Ранее мы писали о том, когда «мобилизационный» проект может отправиться на голосование в Раду.