О том, что пока не ощущается жизненной необходимости во внедрении глобальных графиков веерных отключений «света» во всех регионах страны, пишет «НБН», ссылаясь пояснение замглавы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Светланы Гринчук, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гринчук, сейчас обстановка не предусматривает введения графиков для всей страны. Однако, всем следует понять — правительство и соответствующие структуры не ознакомлены с планами врага, и тем, какими станут дальнейшие удары РФ, — «масштабными и успешными для них», или, «к сожалению, с последствиями для нас».

Замглавы Минэнерго напомнила, что только благодаря эффективной круглосуточной работе наших энергетиков, удалось решить ключевые проблемные вопросы, в первую очередь, касающиеся системы передачи, которые сейчас находятся «под прицелом» государства-террориста.

Ранее мы писали о том, как Евлаш оценивал готовность ПВО Украины отразить новый массированный воздушный удар РФ.