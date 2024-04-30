Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники в МЧС временно оккупированного Крыма, заявил, что ночью баллистика, предположительно ракеты ATACMS, атаковала аэродром «второй армии мира» в Джанкое.

Сообщается, что в результате баллистического удара по авиационной базе путинских оккупационных сил 5 захватчиков стали «грузом 300», информирует «НБН».

Ночью читатели Telegram-канала заявили о пожаре на аэродроме ВС РФ в Джанкое. Пропагандисты сообщили, что противовоздушная оборона страны-агрессора якобы сбила все воздушные цели, которые летели на полуостров, «власти» Крыма никак не комментировали эту атаку.

Ранее авиационная база российских оккупантов в Джанкое оказалась под ударом 17 апреля. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о потерях «второй армии мира» в результате обстрела ВСУ.