О том, что вследствие усиления ударов российско-оккупационных войск на объекты украинской энергетики, в правительстве рассматривают различные варианты, позволяющие компенсировать урон этой инфраструктуре, в том числе, и за счет бытовых потребителей, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой Минэнерго нашей страны Германом Галущенко, и опубликованное изданием Bloomberg.

По словам Галущенко, сейчас обстановка с энергосистемой Украины более сложная, если провести сравнение с прошлым годом, так как инфраструктура потеряла много объектов гидроэлектрогенерации, и приходится оперативно проводить плановые ремонтные мероприятия на атомных блоках.

Глава Минэнерго добавил, что полностью определиться с материальными последствиями атак государства-террориста, в частности, объемом ущерба, пока не представляется возможным, однако, по предварительной оценке, — «масштабы могут достигнуть миллиардов долларов».

Галущенко привел прямой пример — в июне 2022 года, после серии зимних атак на Украину, Кабмин повысил стоимость электроэнергии почти в 2 раза, и, судя по всему, идентичные изменения могут повториться.

Кроме того, чиновник предупредил — в зависимости от ухудшения или улучшения ситуации, украинцев, в период с июля по августу, могут «попросить» максимально экономить электричество.

Ранее мы писали о том, что в конце марта НКРЭКУ обещала не повышать тарифы на электричество.