О том, планируют ли в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) апрельский пересмотр тарификации электричества для бытовых потребителей, пишет «НБН», ссылаясь на официальный ответ, опубликованный в «Українських новинах».

В частности, Нацкомиссия уточнила, следует ли украинцам, сразу после завершения отопительного периода, подготовиться к малоприятным изменениям, идентичным маю 2023 года, когда тарифы на электричество одномоментно подняли до 2,64 гривны за один киловатт/час:

НКРЭКУ подготовка инициатив по изменению цены на электрическую энергию для населения с апреля не осуществляется.

Впрочем, одновременно с вышеописанным ответом, представители регулятора однозначно не проинформировали, не разрабатываются ли аналогичные планы в немного более отдаленной перспективе, например, с того же летнего сезона.

Фото — ukranews.com

Ранее наш новостной портал информировал о том, когда приблизительно следует ожидать повышения тарифов на «голубое топливо» и электричество.