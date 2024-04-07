О том, что правительство нашей страны изучает разнообразные варианты помощи, включая и «кредитную» модель США в кредит, пишет «НБН», ссылаясь на ответ, озвученный президентом Украины Владимиром Зеленским в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Зеленского, не так давно он пообщался с одним из американских сенаторов, задавшим вопрос о том, согласится ли украинский лидер на получение «кредитных денег», на что президент нашей страны обоснованно ответил — «а для чего этот выбор, если выбора нет?».

Таким образом, Киев одобрит любую версию финподдержки, в частности, значение имеет лишь срок выделения средств, поскольку «если бы вы предложили Украине дать пакет в кредит сегодня, или бесплатно все, но через год, то мы сказали бы — только сегодня».

Зеленский резюмировал:

Здесь нет никакого выбора. Наш выбор — выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями.

Ранее мы писали о том, когда Конгресс США все же решится проголосовать за выделение помощи Украине.