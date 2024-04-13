О том, как прошла вышеуказанная операция, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от главы СБУ Василия Малюка в период проведения заседания «Конгресса местных и региональных властей», и опубликованное в Telegram-канале «Зеркала недели».

По словам Малюка, в среду, 10 апреля, был задержан местный житель города Херсон, — злоумышленник, при участии вражеских спецслужб, попытался организовать «устранение» Прокудина.

В частности, с расстояния в 12 километров, захватчики запустили новый образец российского FPV-беспилотника, а непосредственно на месте предполагаемой ликвидации, визуальное контролирование/наблюдение осуществлял коллаборационист, подобным образом корректировавший атаку на машину Прокудина.

Весь процесс преступления удалось задокументировать, а предателя — задержать на этапе завершенного покушения, одновременно «посадив» вражеский дрон.

Ранее мы писали о том, что Кремль определил руководителя СБУ как «цель номер один».