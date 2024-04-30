Руководитель ГВА в эфире «Эспрессо» сообщил, что в Часовом Яру остается 682 человека. По словам Чауса, люди соглашаются выехать из города уже тогда, когда россияне повредили либо полностью разрушили их дом, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что ситуация с эвакуацией тяжелая, поскольку на данный момент большая часть жителей Часового Яра, который пытается захватить армия Путина, – пожилые люди, им очень сложно доказывать, что сейчас нужно покинуть город. Молодежь, которая также остается в населенном пункте, проще убедить уехать из зоны боевых действий.

Отметим, что Часов Яр остается одним из самых горячих направлений на фронте. Кремлевский диктатор Владимир Путин приказал захватить город к 9 мая, поэтому оккупанты ведут наступление на населенный пункт круглосуточно.

Ранее спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин рассказал о ситуации в районе Часового Яра. Подполковник назвал количество захватчиков, которое командование ВС РФ бросило на штурмы города.