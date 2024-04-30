В интервью изданию NV бывший американский военачальник назвал высокой вероятность распространения вооруженного конфликта по Европе в случае отсутствия должной поддержки Киева и поражения Украины, информирует «НБН».

По словам Кларка, если Украина падет так же, как и Афганистан, через 6 месяцев или меньше начнется кризис в государствах Балтии. Согласно его прогнозу, Литва, вероятно, с Калининградом и Польшей, а после Латвия и Эстония останутся изолированными.

Отставной генерал отметил, что кремлевскому диктатору нужна пауза в боевых действиях для восстановления своих оккупационных войск. Такой сценарий опасен для Европы, ведь Москва 24/7 работает над своим ВПК, ищет пути для обхода санкций, получая военную поддержку от Ирана, КНР и КНДР. Помимо этого, ВС РФ уже не находятся в таком ужасном состоянии, как это было год назад.

Напомним, финский лидер Александр Стубб призвал глав государств-членов Североатлантического Альянса готовить свои армии к конфликту с РФ.