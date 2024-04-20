О том, что глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора Сергей Лавров оказался первым из высокопоставленных функционеров РФ, прямо назвавшим украинский Харьков главное целью для вероятного грядущего наступления российско-оккупационных войск, пишет «НБН», ссылаясь на вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, подобное заявление Лавров сделал в период радиоинтервью с рядом известных российских государственных пропагандистов в пятницу, 19 апреля.

В частности, глава МИД государства-террориста объявил — Харьков отыгрывает «важную роль» в идее кремлевского тирана Владимира Путина, касающейся создания так называемой демилитаризованной «санитарной зоны» в Украине, якобы требуемой для обеспечения защиты приграничных населенных пунктов РФ от ударов ВСУ.

Кроме того, отвечая на вопрос, относительно того, куда пойдет армия Путина после формирования вышеуказанной «санитарной зоны», Лавров подчеркнул — Кремль «полностью уверен» в необходимости продолжения военных действий против Украины.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли заявления Лаврова о переговорах с Украиной без участия Зеленского.