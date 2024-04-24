О том, что в эту среду, 24 апреля, президентом США Джозефом Байденом «поставлен автограф» под проектом закона, предусматривающим выделение более 60 млрд долларов для оказания помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, транслирующийся на официальном YouTube-канале TheWhiteHouse.

По словам Байдена, сегодняшняя среда стала хорошим днем для прихода «мира в мир», поскольку только что был подписан законопроект, относящийся к выделению Украине военной помощи. Подобное решение сделает безопаснее жизнь не только в Америки, но и во всем мире, а также поможет нашим партнерам [Украине] в защите своей суверенной территории.

В частности, в первую очередь, США намерены передать боеприпасы для ПВО, артиллерии и ракетных систем, не забыв и грузы с бронетехникой.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Байден сообщал, когда подпишет законопроект о помощи Украине, вспомнив ХАМАС и Путина.