О том, что глава Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак уверен — России не место на «Глобальном саммите мира», и это является принципиальной позицией Киева, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ОПУ.

По словам Ермака, правительство Украина ожидает, что «Глобальный саммит мира» посетят лидеры государств со всех континентов планеты, уважающие нормы международного права и положения Устава ООН.

Глава ОПУ добавил, что ключевая идея «Глобального саммита мира» состоит в возвращении к принципам международного права, которые смогут обеспечить защиту любой стране от действий агрессора, и именно подобный подход должен доминировать во всемирных взаимоотношениях.

Кроме того, Украине важно, чтобы на «Глобальном саммите мира» оказалась максимальная численность стран, и в данном процессе «вовлечения» участвуют и правительство, и ВРУ, и ОПУ — все структуры работают, «чтобы мир говорил о Саммите мира и призвал лидеров принимать в нем участие».

Ермак подчеркнул — Украина рассчитывает на участие Китая, и по этой причине дипломаты на всех уровнях ведут необходимую работу, чтобы представители Пекина все же присоединились к «Глобальному саммиту мира», однако РФ не допустят на это мероприятие.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, сколько ракет, дронов и КАБов выпустила РФ по Украине в апреле.