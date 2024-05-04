О том, что в медучреждениях временно захваченной путинской армией Луганской области, в адрес матерей стали поступать угрозы — гауляйтеры предупредили о намерениях отбирать новорожденных детей, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По словам главы Луганской ОВА (областной военной администрации) Артема Лысогора, с понедельника, 6 мая, мамы, родившие в больницах на ВОТ Луганщины, обязаны документально подтверждать наличие гражданства страны-агрессора хотя бы у одного из родителей, иначе новорожденных детей не дадут выписать из медучреждения.

Аналитики ISW указывают — при условии правдивости такой информации, можно обоснованно утверждать, — оккупанты не соблюдают статью 2(Д) «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», определяющей геноцид в качестве «введения мер, которые направлены на предотвращение рождения в [этнической] группе».

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW оценивали возможность наступления оккупантов на Харьков.