О том, что субботней ночью, 4 мая, российско-оккупационные войска снова провели массированную атаку ударными беспилотниками на жилые кварталы Харькова, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как стало известно, из-за очередного военного преступления вояк путинской армии, в Харькове произошли как минимум 3 пожара по различным адресам. Наиболее масштабное возгорание возникло в складских помещениях — огонь охватил площадь не менее 3 000 квадратных метров.

Кроме того, в соответствии с предварительными данными, которыми располагают «чрезвычайники», пострадали 4 мирных жителя, включая ребенка.

На текущий момент, все еще не прекращается ликвидация последствий субботней атаки страны-агрессора.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что Олещук сообщал количество ликвидированных вражеских целей во время ночной атаки РФ на Украину 4 мая.