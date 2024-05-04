О том, что в ночь на 4 мая, РФ атаковала территорию Украины, выпустив 13 ударных беспилотников типа «Герань-2/Шахед-131/136», а также ударила по приграничным/прифронтовым регионам четырьмя переделанными зенитными управляемыми ракетами от комплекса С-300, совершив все пуски из Белгородщины (РФ), пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Исходя из слов командующего Воздушными Силами, стало известно — только благодаря эффективной боевой работе бойцов зенитно-ракетных подразделений данного формирования, поддерживаемых воинами мобильно-огневых групп Сил обороны Украины, удалось «приземлить» все 13 российско-иранских дронов-камикадзе путинской армии, пытавшихся пересечь небо над Харьковской и Днепропетровской областями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский рассказывал, какое количество ракет, дронов и КАБов выпустило государство-террорист по Украине на протяжении апреля.