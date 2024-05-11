О том, что наступление армии Путина в приграничье Харьковской области, судя по всему, преследует стратегию вовлечения и удержания Сил Обороны на этом направлении, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Предполагается, что российско-оккупационная армия, похоже, осуществляет лишь предварительный этап наступательной операции в северной части Харьковщины — эти намерения РФ указывает на ограниченный оперативный план, но направленный на достижение стратегического результата, — отвлечения украинских подразделений и бронетехники с прочих критических участков фронта на востоке Украины.

Аналитики ISW отмечают — РФ, возможно, воспользуется тактическим плацдармом на северных районах Харьковской области в течение ближайших дней для большей интенсификации наступательных операций, и постарается оттеснить ВСУ от границы с Белгородщиной и продвинуться так, чтобы артиллерией «доставать» до Харькова.

Впрочем, текущие усилия путинских войск, на самом деле не свидетельствуют о том, что оккупанты проводят широкомасштабное наступление для окружения или захвата Харькова.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли усиление наземных атак РФ на востоке Украины в течение последнего месяца.