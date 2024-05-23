О том, что сейчас защитники не фиксируют у «второй армии мира» концентрации достаточного количества сил, в итоге, позволяющей РФ достичь стратегических задач по глубокому проникновению в Украину через Сумскую область, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Государственной пограничной службы (ГПСУ) Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, сейчас обстановка в приграничье остается довольно непростой, поскольку у Украины имеется коварный враг, располагающий, в перспективе, достаточным объемом сил и средств, предназначенных для продолжения агрессию против нашей страны.

В частности, спикер Госпогранслужбы подчеркнул — не стоит исключать сценария, при котором РФ, вопреки недостатку сил, все же попытается «совершить какие-то действия, которые мы сейчас видим по Харьковскому направлению». Кроме того, российский генералитет может попробовать посеять панические настроения среди населения, чтобы оттянуть Силы Обороны, «в том числе и на это направление [Сумское]…».

Демченко акцентировал:

Мы хорошо понимаем эту угрозу и должны быть готовы к развитию любых ситуаций, в любой момент.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему РФ пришлось начать повторное наступление в Украине раньше, чем она планировала.