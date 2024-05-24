О том, что сегодня, 24 мая, украинским войскам удалось полностью остановить «вторую армию мира» на севере Харьковской области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную замглавой Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Игорем Прохоренко, и опубликованную в Telegram-канале «Media Center Ukraine/Ukrinform».

По словам Прохоренко, российско-оккупационные войска стремятся сформировать так называемую «буферную зону» в приграничье, однако бойцам Сил Обороны удалось разрушить планы противника на Харьковском направлении. Кроме того, ВСУ вскоре попробуют осуществить наступательные действия в данном регионе.

Также, по состоянию на эту пятницу, ситуация фронте Харьковщины остается стабильной и контролируемой, и по остановленному противнику наносится огневое поражение.

В Генштабе резюмировали:

…Силами Обороны [планируются] наступательные штурмовые действия по восстановлению утраченного положения.

Ранее мы писали о том, как Синегубов оценивал риск нового наступления РФ на Харьков со стороны Сумщины.