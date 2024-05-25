О том, что в соответствии с предварительной информацией, вражеские ракеты угодили в здание строительного гипермаркета, вследствие чего есть многочисленные жертвы, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Telegram-канале мэра Харькова Игоря Терехова.

Исходя из слов Терехова, по состоянию на 4 часа 32 минуты субботнего вечера, пока известно о двух погибших мирных жителях. Однако, уже есть прогнозируемые данные, что большая численность людей может числиться в пропавших без вести.

Мэр Харькова акцентировал:

Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый [российский] терроризм.

Ранее мы писали о том, как глава Харьковской ОВА Олег Синегубов оценивал риски нового наступления РФ на Харьков со стороны Сумщины.