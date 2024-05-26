О том, что в течение последних 16 часов не прекращалась ликвидация масштабного возгорания в харьковском строительном гипермаркете «Эпицентр» (огонь охватил более 13 квадратных километров), спровоцированного направленными ударами страны-агрессора, а также чем завершилась спасательная операция на этом гражданском объекте, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы МВД Украины Игоря Клименко.

По слова Клименко, по состоянию на половину 10 часов этого утра, известно — российским обстрелом унесены жизни 12 человек, еще у 43 особ — травмы различной степени тяжести. Кроме того, 16 граждан внесены в списки без вести пропавших.

Сейчас на месте трагедии работают штаб следственного управления Нацполиции и эксперты-криминалисты, которые взяли у 10 граждан, являющихся родственниками жертв, образцы биологических материалов, необходимых для идентификации тел. Также, удалось установить личности трех погибших. Процесс опознания тел — продолжается.

Фото — t.me/Klymenko_MVS

Фото — t.me/Klymenko_MVS

Фото — t.me/Klymenko_MVS

Фото — t.me/Klymenko_MVS

Фото — t.me/Klymenko_MVS

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о резко возросшем количестве числа погибших в «Эпицентре».