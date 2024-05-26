О том, как увеличилась численность мирных граждан, пострадавших от очередного военного преступления российско-террористической армии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Харьковской ОВА (областной военной администрации) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, эти трагические цифры, касающиеся погибших гражданских, к 6 утра воскресенья, 26 мая, выросли до 11 человек (еще 16 человек — числятся в пропавших без вести).

Кроме того, в местные медучреждения Харькова отправили на госпитализацию 39 особ из 40 (2 — в средне тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом состоянии в ожоговом отделении реанимации). Также, медики успели прооперировать 13-летнего подростка. Остальные пострадавшие — проходят курс лечения в амбулаторном порядке.

Ранее мы писали о том, как Синегубов оценивал риски нового наступления РФ на Харьков.