О том, что Силам Обороны Украины удалось разрушить планы Путина, касающиеся наступление его армии на Харьковском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии подтверждают — у «освободителей» так и не вышло оккупировать Волчанск за «2-3 дня», как планировалось. Однако, захватчики, судя по всему, взяли под контроль Бугроватку (север Харьковщины) и стремятся овладеть соседней переправой через реку Северский Донец. Подобные намерения путинской армии угрожают флангу и тылу ВСУ, обороняющихся в Волчанске. Кроме того, оккупанты атакуют в окрестностях Липцов, но значительного прогресса не достигли.

В Минобороны Великобритании подчеркнули — вопреки заявлениям кремлевского тирана Владимира Путина об оперативном создании «буферной зоны» на севере Харьковской области, и эта задача оказалась россиянам не по силам.

Британская разведка полагает, что обстановка на северном харьковском фронте, похоже, нормализовалась, а территориальное доминирование РФ фрагментировано и не координировано. Таким образом, краткосрочный успех РФ на этой оси останется ограниченным на протяжении следующей недели, «поскольку первоначальный импульс России был сдержан украинским противодействием».

Ранее мы писали о том, что Зеленский предупреждал — РФ концентрирует новую группировку войск на границе, намереваясь усилить наступление на Харьков.