О том, что на месте вышеописанного трагического инцидента сегодня, 29 мая, закончено проведение спасательно-поисковых мероприятий, вследствие чего численность убитых и раненых возросла, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По словам Клименко, правоохранителям удалось идентифицировать все 19 тел погибших в результате военного преступления армии государства-террориста: эксперты-криминалисты провели более 100 исследований ДНК-материалов, предоставленных родственниками жертв.

В частности, из-за авиаударов по обычному харьковскому гипермаркету, погибли 12 мужчин и 7 женщин (включая 17-летнего парня и 12-летнюю девочку). У еще 54 человек — ранения различной степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что Синегубов утром сообщал о жертвах авиаудара по «Эпицентру» в Харькове.