О том, что на протяжении текущей недели, в период со 2 по 9 июня, вражеские потери достигли 8 700 человек в «живой силе», а также 1 459 единиц различных систем вооружений и техники, информирует «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Telegram-профиле командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

В соответствии с подробными данными, предоставленными Павлюком, помимо «утилизации» личного состава, армия Путина понесла значительные потери в вооружении/военной техники, и это:

в танках — 104 штуки;

в боевых бронемашинах — 151 штука;

в артиллерийских средствах и РСЗО — 368 штук;

в системах противовоздушной обороны — 15 штук;

в кораблях — 1 штука;

в авто- и спецтехнике — 528 штук;

в ракетах — 9 штук;

в разнообразных дронах, включая разведывательные — 283 штуки.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

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