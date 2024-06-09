О том, что на протяжении текущей недели, в период со 2 по 9 июня, вражеские потери достигли 8 700 человек в «живой силе», а также 1 459 единиц различных систем вооружений и техники, информирует «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Telegram-профиле командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
В соответствии с подробными данными, предоставленными Павлюком, помимо «утилизации» личного состава, армия Путина понесла значительные потери в вооружении/военной техники, и это:
- в танках — 104 штуки;
- в боевых бронемашинах — 151 штука;
- в артиллерийских средствах и РСЗО — 368 штук;
- в системах противовоздушной обороны — 15 штук;
- в кораблях — 1 штука;
- в авто- и спецтехнике — 528 штук;
- в ракетах — 9 штук;
- в разнообразных дронах, включая разведывательные — 283 штуки.
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