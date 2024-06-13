О том, что Вашингтон пока не составил соответствующих планов, предусматривающих поставку Украине дополнительных ЗРК Patriot, в том числе и сценариев, предлагающих перемещение систем ПВО, дислоцирующихся в Польше, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина, опубликованное «Европейской правдой».

По словам Остина, что усиление потенциала украинского ПВО входит в приоритетные задачи США уже в течение последних месяцев, однако у Пентагона слишком много времени уходит на поставку и прочих, например, «ракет-перехватчиков».

Глава Пентагона добавил — он не ознакомлен с заявлениями касательно Patriot, но его ведомство работает ради оперативного предоставления этих ЗРК Украине. Кроме того, Остин отдельно подчеркнул:

Не будет изменений в нашем покрытии Patriot Польши. Чтобы дать Украине то, что нужно, мы работаем [в рамках указанного вопроса] с другими [странами-парнерами].

Ранее мы писали о том, что в Польше объясняли, почему не намерены передавать Украине американский комплекс Patriot.