О том, что на днях Кабмином, при содействии НБУ, осуществлены первые шаги, существенно расширяющие возможности банков при кредитовании проектов, касающихся восстановления и децентрализации энергосистемы Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, новыми правилами повышается доступность оформления кредитов, направленных на приобретение энергооборудования не только украинскими семьями, но и предприятиями малого и среднего бизнеса.

В частности, речь идет о доступном 13,5-процентном кредитовании, при этом, никакой дополнительный залог не потребуется — лишь оборудование, которое покупается.

Таким образом, по мнению премьер-министра Украины, правительство дает возможность людям и бизнес-сфере оперативно установить себе «солнечные панели, накопители электроэнергии и когенерационные установки», что поможет обеспечить стабильность электроснабжения и позволит «нашей стране выстоять в битве за свет и тепло».

Ранее мы писали о том, что в «Энергоатоме» анонсировали возобновление почасовых продолжительных отключений электричества из-за ремонта блока АЭС.