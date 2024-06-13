О том, что РФ стала чаще бросать в бой против Украины граждан Сербии, Кубы, Африканского континента и Южной Азии, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Как стало известно, на днях, 11 июня, представители РФ и Шри-Ланки вынужденно договорились — Москва прекратит вести вербовку граждан последней указанной страны в армию Путина.

В частности, представитель оборонного ведомства Шри-Ланки Налин Херат заявил — 22 гражданина его государства, которые якобы добровольно присоединились к российским войскам, уже успели сбежать и вернуться домой, поскольку РФ исключительно обманными способами принудила многих шри-ланкийцев служить в оккупационной армии.

Например, среди вышеописанных 22 человек, оказался 37-летний водитель Анил Мадусанка, который полагал, что сменит работу водителя-гида в Шри-Ланке на почти идентичное трудоустройство в РФ. Впрочем, вместо обещанного, Мадусанка получил автомат и был отправлен на войну. В итоге, шри-ланкийца ранили, и сейчас «наемник» восстанавливает здоровье дома.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали способ, которым в РФ максимально ограничили деятельность иностранных организаций.