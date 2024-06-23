О том, почему захватчики частично перешли в наступление на Донетчине, одновременно сократив количество штурмов в северной части Харьковщины, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

В частности, ночью на 18 июня, «вторая армия мира» усилила атаки по направлению к Торецку-Горловке (юго-западнее Часового Яра и северо-восточнее Авдеевки), удерживая относительно высокую интенсивность штурмов на указанном участке с 19 по 22 июня, в итоге, достигнув незначительных тактических побед.

По мнению аналитиков ISW, российский генералитет продолжительное время полагает — наступательная кампания в Харьковской области позволит зафиксировать личный состав и дефицитные материальные ресурсы Сил обороны у северного приграничья, чтобы дать возможность путинской армии возобновить наступление на прочих, «более важных участках театра боевых действий, в частности, в Донецкой области».

При этом, украинское командование предупреждает — РФ проведет летние наступательные действия, которые, судя по всему, будут сконцентрированы на востоке Украины, но только после проведения идентичных операций на севере Харьковщины, направленных на растягивание ограниченных сил и средств ВСУ.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали детали «приземления» российского вертолета Ка-29 своей ПВО в Краснодарском крае.