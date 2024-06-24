О том, что в результате российского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры вышеуказанного города, пока известно о нескольких пострадавших мирных жителях, пишет «НБН», ссылаясь на лаконичную информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам Кипера, на текущий момент известно о трех пострадавших от военного преступления вояк государства-террориста: речь идет о 19-летнем подростке и двух мужчинах, в возрасте 50 и 58 лет. Сейчас раненых направили на госпитализацию, где окажут весь спектр необходимой медицинской помощи.

Следует отметить, что глава Одесской ОВА предупредил о новом потенциальном ударе страны-агрессора по Одессе, сообщив о сигнале «воздушной тревоги» в городе.

Ранее мы писали о том, что патрульная полиция Одесской области демонстрировала последствия сегодняшнего удара РФ по городу.